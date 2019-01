Nessuna variazione è intervenuta nella governance delle società controllate da Banca Carige Banca Cesare Ponti, Banca del Monte di Lucca, Creditis Servizi Finanziari e Carige Reoco, in seguito all’intervento della Bce che ha posto l’istituto in regime di amministrazione straordinaria. Lo rendono noto i commissari straordinari di Banca Carige, precisando che gli organi amministrativi di queste società non subiscono alcuna modifica nella composizione e nei poteri.