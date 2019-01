Apertura in calo per la Borsa di Milano: l’indice Ftse Mib ha aperto a -0,52% a 19.606 punti. In rialzo Juventus (+1,35%) e Stmicroelectronics (+0,82%), ma prevalgono le vendite: Enel (-2,26%) e Snam (-2,1%).

In negativo anche le borse europee. Si attende il discorso di Theresa May in Parlamento sulla Brexit. Parigi -0,21% a 4.865 punti, Francoforte -0,26% a 11.176 punti, Londra -0,18% a 6.955 punti.

Seduta positiva per le Borse asiatiche dopo i dati macro cinesi, migliori delle attese. Tokyo è salita dello 0,26%.

Prese di beneficio sul petrolio che venerdì aveva messo a segno un rialzo di oltre il 3%. Il Wti del Texas cede lo 0,7% a 54,17 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord perde 20 centesimi a 62,9 dollari al barile.

Nei cambi euro in rialzo sul dollaro: la moneta unica viene scambiata a 1,1383 dollari (+0,18%). In Asia lo Yen si rafforza e cresce dello 0,2% a 109,57 rispetto al biglietto verde.

Apertura di settimana invariata per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 247 punti, sullo stesso livello della chiusura di venerdì. Il rendimento è pari al 2,73%.