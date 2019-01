La Borsa di Milano ha aperto in rialzo. Il primo indice Ftse Mib era in rialzo dello 0,37% a 19.372 punti. Saipem traina il listino principale a +2,89%, seguita da Unipol (+1,86%). In calo Salvatore Ferragamo (-3,42%) e Brembo (-2,72%).

Anche le Borse europee aprono in rialzo con gli investitori che attendono le mosse delle banche centrali. Londra +0,35%, Francoforte +0,25%, Parigi +0,19%.

Borse asiatiche in rialzo in scia con la progressione degli indici azionari Usa e con i segnali di ripresa dei consumi nella prima economia mondiale. Tokyo è la migliore con il Nikkei a +0,97%.

Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sulla produzione industriale di Spagna e Italia e Uk, il Pil del Regno Unito e l’inflazione negli Stati Uniti.

Il petrolio è stabile a 52,64 dollari per il barile Wti e a 61,65 dollari per il Brent.

L’euro è in rialzo riportandosi sopra quota 1,15 contro il dollaro. La moneta unica vale ora 1,1525 dollari e 124,90 yen.

Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 264,8 punti dai 263 della chiusura di ieri. Il rendimento è al 2,89%.