Avvio di seduta in rialzo per la Borsa di Milano, che rimbalza con l’indice Ftse Mib in rialzo dell’1% a 19.370 punti. Nessuna azione in ribasso, mentre nel listino principale guida Juventus con un rialzo del 2,4%. In ascesa anche Ferrari (+2,32%).

Apertura molto positiva anche per le principali borse europee. Parigi +0,77% a 4.799 punti, Francoforte +0,99% a 10.962 punti e Londra +0,65% a 6.891 punti.

Chiusura con il segno più per i listini asiatici. Tokyo +0,96%, ancora meglio quelli cinesi.

I mercati in assenza di riferimenti macro si concentrano sui risultati delle aziende, attesi i conti tra gli altri di JpMorgan, Morgan Stanley e Goldman Sachs; di Alcoa, Netflix, BlackRock.

Il prezzo del petrolio torna a salire: il Wti è scambiato a 51,21 dollari a barile (+1,39%) mentre il Brent avanza dell’1,29% a 59,75 dollari.

Nei cambi euro in lieve rialzo questa mattina sui mercati valutari, scambiato a 1.1480 dollari (1,1469 dollari dopo la chiusura di Wall Street di ieri). L’euro vale 124,75 yen.

Apertura in lieve calo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 259,9 punti punti contro i 261 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,832.