La Borsa di Milano ha aperto sulla parità con il Ftse Mib a +0,09% (19.417 punti) e poi imbocca la via del rialzo. In cima al listino Stmicroelectronics (+3,36%), dopo i risultati del quarto trimestre e Moncler (+1,17%), in calo Banco Bpm (-1,83%) e Bper Banca (-1,3%).

In calo l’apertura delle altre principali Borse europee: arretrano il Dax di Francoforte (-0,3%), il Ftse 100 di Londra (-0,3%) e il Cac 40 di Parigi (-0,1%).

Le Borse asiatiche hanno chiuso in positivo spinte dai titoli tecnologici. Tokyo ha chiuso praticamente invariata (-0,09%).

Occhi puntati sempre sui negoziati commerciali tra Usa e Cina. Si attendono anche le indicazioni che potranno arrivare dalla riunione della Bce e dall’intervento di Mario Draghi.

Sul fronte macroeconomico in arrivo l’indice Pmi manifatturiero dell’Eurozona, Francia, Germania e Usa. Negli Stati Uniti, inoltre, previsti anche i dati sulle scorte di petrolio ed i sussidi di disoccupazione. In Italia attesi i dati della bilancia commerciale.

Arretrano leggermente le quotazioni del petrolio con il Brent (-0,6%) a 60,8 dollari e il Wti (-0,6%) a 52,3 dollari,

Poco mosso il mercato delle valute: il cambio euro/dollaro è praticamente stabile a 1,13.

Lo spread Btp-Bund si mantiene in area 251 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 2,73 per cento