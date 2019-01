Ci sono anche due richieste liguri accolte nell’ambito del bando della Compagnia di San Paolo dedicato ai patrimoni artistici delle confraternite – beni immobili.

Sono la Confraternita Mortis et Orationis di Rapallo, che ha ottenuto 10 mila euro per il restauro del presbiterio della chiesa di Santo Stefano e la Confraternita di San Francesco di Stella (Sv), che riceverà 70 mila euro per il restauro della copertura, dei prospetti e della pavimentazione dell’oratorio di San Francesco d’Assisi.

Il bando era riservato alle confraternite di Piemonte e Liguria e ha avuto un tale successo (alto numero di iniziative proposte e di grande qualità) che la Compagnia di San Paolo ha destinato in via straordinaria e conclusiva ulteriori 500 mila euro, per un totale complessivo di 1,4 milioni a favore di 14 progetti del bando di restauro.