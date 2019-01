Hitachi comunica che con la sua opa totalitaria è arrivata a detenere il 95% del capitale sociale di Ansaldo Sts.

La società, precisa una nota, detiene complessivamente 190.093.161 azioni ordinarie di Ansaldo Sts, pari al 95,05% del capitale sociale.

In considerazione del raggiungimento della soglia del 95%, Hitachi eserciterà il diritto di acquisto sulle azioni di Ansaldo ancora in circolazione, per il previsto corrispettivo di 12,70 euro per azione. Il corrispettivo sarà pagato agli aderenti alla procedura il 25 gennaio 2019.

Le modalità dello svolgimento della proceduta, della tempistica del delisting saranno indicate nel successivo comunicato sui risultati definitivi della procedura, che verrà reso noto entro il 25 gennaio.