Amer Yacht (il nome che identifica la serie realizzata dal Gruppo Permare, Sanremo) comunica che è arrivata in cantiere anche la seconda Amer Cento in costruzione per l’anno 2019.

“Sempre più clienti italiani ed esteri – si legge in una nota – scelgono la rivoluzionaria motorizzazione Ips nel superyacht per godere delle eccezionali doti di manovrabilità e silenziosità della quadrupla installazione”.

La customizzazione totale consente di variare a piacimento il layout interno.

Lo scafo della Cento – riferisce l’azienda costruttrice – ha doti uniche di risparmio in navigazione a dislocamento a 9 nodi senza rinunciare a navigare in planata fino alla massima velocità di 28 nodi.

I nuovi modelli saranno visibili ai prossimi saloni nautici 2019 a Cannes e Genova.