Migliora la circolazione nel quartiere della foce a Genova: tra domani e sabato 22 dicembre sarà rimosso il cantiere davanti a via Carlo Barabino. Lo annuncia l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova, Stefano Balleari, a margine di un incontro con la stampa.

«Abbiamo già predisposto il tutto, anche con la segnaletica, e se il tempo ci assiste, tra domani e sabato toglieremo il blocco davanti a via Carlo Barabino − spiega l’assessore − A questo punto, da via Barabino, per proseguire verso il centro, basterà andare dritti, senza svoltare a destra e poi fare nuovamente inversione in via Brigate Partigiane».