Via libera al Terzo Valico, Toti: «Meglio tardi che mai»

«Meglio tardi che mai, come si dice in questi casi». Sono le parole di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, che oggi, a margine di una conferenza stampa, ha commentato il via libera ufficiale al Terzo Valico.

«Un via libera un po’ pasticciato da una serie di dichiarazioni che, ammetto, non ho ben compreso, ma certamente la colpa è mia − dichiara − Mi auguro che comporti, al di là delle chiacchiere, lo sblocco del quinto lotto, ancora fermo nella penna del ministro, mi auguro che l’abbia già firmato questa mattina. E mi auguro che questo sblocco contenga il sesto lotto già nella prossima legge di stabilità. Di mesi ne abbiamo persi abbastanza: mi auguro che si voglia accelerare su quest’opera. Ho letto una serie di modifiche che il ministro intende apportare: non ho ben compreso quali, visto che i binari in porto erano già previsti e gli interporti del Nord Italia esistono da molto tempo, prima che Toninelli diventasse ministro».