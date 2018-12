Un Comitato dei Talenti per rilanciare Genova e dare lustro alla città. Lo ha istituito il Comune ed è composto da esperti indipendenti in grado di valutare le candidature che perverranno da organizzazioni pubbliche e private, proponendo eventualmente a Palazzo Tursi interventi di sostegno personalizzati.

«Oggi nasce il Comitato dei Talenti – dice l’assessore alla Cultura Barbara Grosso – per cercare di valorizzare capacità, progetti e iniziative di chi è in grado di dare lustro, con il proprio ingegno manuale o intellettuale, alla città».

Molteplici sono i settori nei quali i talenti si esprimono, dallo sport alle arti grafiche, dalla scrittura alla recitazione e alla comunicazione. E poi le arti visuali, il canto, la musica, la danza, oltre che la ricerca, l’innovazione e il lavoro.

«Spesso le città, con le proprie vibrazioni, formano persone di talento che però in molti casi si allontanano per andare all’estero – sottolinea l’assessore al Personale Arianna Viscogliosi – Eccellenze che vengono a mancare e di cui invece avremmo un grande bisogno. Oggi impostiamo i presupposti per un ritorno, per ripartire da questo valore aggiunto».

Il sostegno che il Comune offrirà si concretizzerà in visibilità, partecipazione a iniziative e riconoscimenti pubblici in occasione di eventi regionali, nazionali e internazionali e supporto per ottenere sponsorship e sostegni necessari per lo sviluppo dell’attività degli interessati.

«Il Comitato opera come team tecnico scientifico, persone indipendenti che vogliono contribuire alla crescita della nostra città − ha detto Manuela Arata, consigliere del sindaco − Da oggi sul sito del Comune sarà aperta la sessione dei talenti dove le organizzazioni potranno indicare e sostenere le eccellenze. I candidati, una volta valutati e selezionati dal Comitato, avranno in cambio visibilità, partecipazione a iniziative e riconoscimenti pubblici e supporto per ottenere sponsor per lo sviluppo delle proprie attività. I riconoscimenti, in genere, vengono attribuiti a chi è a fine carriera e non ai giovani promettenti di cui abbiamo un gran bisogno per far tornare Genova a essere una grande città capitale del Mediterraneo».

Il Comitato – i cui componenti operano a titolo gratuito – è costituito da Carlo Besana, Danila Clegg, Sara Di Paolo, Laura Guglielmi, Heidi Haupt, Sergio Maifredi, Anna Orlando, Cristiano Palozzi, Anna Maria Roncoroni, Vincenzo Spera, Elisa Tomellini.

Nella fase di avvio i lavori sono coordinati da Manuela Arata, che accompagnerà il Comitato verso l’individuazione di un Coordinatore al proprio interno. Eventuali autocandidature debbono essere comprovate da premi e riconoscimenti ottenuti.

Le candidature possono essere presentate a questo link