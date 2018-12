Il 59esimo Salone nautico internazionale di Genova si terrà dal 19 al 24 settembre 2019. Le date sono state annunciate questa mattina a Roma, nel corso dell’assemblea dei soci Ucina Confindustria Nautica.

Una decisione che, come si legge nel comunicato Ucina, “conferma la soddisfazione degli operatori del settore nei confronti della manifestazione riconosciuta quale asset strategico per presentare al mercato internazionale i propri prodotti e per consolidare e promuovere l’immagine delle proprie aziende”.

«L’indagine di Customer Insight realizzata da Grs Research & Strategy ha rivelato che oltre il 78% dei nostri espositori è soddisfatto del posizionamento della manifestazione. Percentuale che incrementa decisamente e sfiora il 100% per la riconferma di partecipazione all’edizione 2019», commenta il direttore commerciale del Salone Nautico, Alessandro Campagna.

L’edizione 2018 del Salone Nautico si è conclusa con 174.610 visitatori, il 16% in più rispetto allo scorso anno, di cui oltre 57 mila stranieri, 951 brand esposti su oltre 200 mila mq tra spazi a terra e in acqua. 62 sono state le nuove partecipazioni, il 58% delle quali dall’estero. Gli operatori e i giornalisti esteri che hanno partecipato alla missione incoming organizzata da Ice Agenzia in collaborazione con Ucina sono stati 150, provenienti da 27 Paesi.