Una ricerca di ebay sulle abitudini dei liguri smonta il luogo comune sulla parsimonia nelle spese: la spesa media prevista per i regali di Natale è di 238 euro: quella nazionale non supera i 216 euro. E c’è anche un 12% che pensa di spendere intorno ai 425 euro.

I bambini sono al centro dell’attenzione: a loro sono dedicati 130 euro (in linea con la media nazionale). A seguire, i partner con 96 euro. Sono abbastanza generosi con i vicini (14 euro) e con il personale di servizio (13 euro).

Il 36% farà dai 6 ai 10 regali. Ma il 3% che non ha in programma di fare acquisti.

Il 53% spera che il regalo quest’anno sarà in linea con i propri interessi. Mentre il 24% vorrebbe ricevere un regalo a sorpresa. Al 6% va bene tutto: è un regalo.

Il 51% non ricorre ai social per ispirare i propri acquisti. Tuttavia, tra i fan dei social, il 25% usa Facebook, il 18% Pinterest, il 17% Instagram, il 13% Youtube.

Il Natale per i liguri è Tradizionale: il 47% associa il Natale alla famiglia, al caminetto, all’albero. Il 10% non rinuncia a un viaggio romantico con il partner. Il 9% si organizza per viaggi al caldo, in spiagge esotiche.