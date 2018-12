«All’interno del Programma di Mandato “Facciamo 300”, era il primo degli obiettivi inseriti all’interno della parte dedicata alla sicurezza in città e oggi possiamo annunciare che il nostro territorio è sorvegliato da 300 telecamere posizionate nei punti strategici della città per rafforzare ulteriormente la tutela della sicurezza cittadina». Lo annuncia il sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio.

Sono 24 le nuove telecamere HD 4Mpix (H264) installate negli ultimi quattro mesi a Sestri, che portano il numero dei dispositivi di videosorveglianza a 300: viale Roma, Riva Trigoso, San Bartolomeo, via Val di Canepa, incrocio Barattieri, il parco Mandela, ponte Serlupi, il casello autostradale, via Sara, il lungomare, il caruggio, viale Dante le zone oggetto delle nuove installazioni, che in parte integrano e completano la tutela di alcune aree e che in parte costituiscono nuove coperture.

«Non possiamo certo dire che Sestri Levante non sia una città sicura – conclude Ghio – ma è comunque importante non fare scendere l’attenzione sul tema della sicurezza, lavorando a continui miglioramenti del sistema che abbiamo impostato e che a oggi si è dimostrato un valido aiuto anche nella risoluzione di diversi casi. Il rapporto di collaborazione instaurato dal Comune anche attraverso la Polizia Municipale con le altre forze dell’ordine ha spesso consentito l’identificazione dei responsabili di furti, danneggiamenti e altre tipologie di reato».

Nei prossimi giorni si procederà con lo scavo per l’inserimento di un cavidotto in via della Chiusa per consentire il raggiungimento del sito della scuola di via Val di Canepa dove è prevista l’installazione di ulteriori due telecamere, a cui se ne aggiungeranno una all’incrocio tra via della Chiusa e via Val di Canepa e altre due nella strada di via Pilade Queirolo.

È inoltre di prossima realizzazione la copertura in fibra ottica del tratto di strada dalla ferramenta “Barattieri” fino a Trigoso all’altezza della piazzetta all’inizio dell’area pedonale.