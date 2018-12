Il presidente dell’ Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone e il commissario Marco Bucci, sindaco di Genova, hanno firmato il protocollo di collaborazione per la costruzione del nuovo viadotto sul Polcevera.

In base all’ accordo l’ Anac verificherà in via preventiva gli atti delle procedure connesse agli interventi di demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei materiali di risulta nonché di progettazione e ricostruzione dell’ infrastruttura. L’Anac esprimerà un parere entro due giorni lavorativi (contro i sette previsti) dalla ricezione degli atti.

Intanto Bucci ha presentato in procura l’ istanza di dissequestro per poter avviare la demolizione dei resti del Ponte Morandi.