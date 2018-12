La passerella pedonale tra Santa Margherita Ligure e Paraggi, costruita per togliere dall’isolamento Portofino dopo il crollo parziale della strada dopo la mareggiata del 29 ottobre scorso, sarà percorribile per i soli residenti della frazione sammargheritese di Paraggi e per i residenti di Portofino. Vietato il passaggio ai turisti che, per ora, per raggiungere Portofino, dovranno utilizzare il battello o percorrere i sentieri del monte di Portofino. È quanto definisce il provvedimento dei sindaci di Santa Margherita e Portofino. L’ordinanza entrerà in vigore domani.

Le fasce orarie sono tre: dalle 7 alle 8, dalle 12 alle 14 e dalle 16 alle 17. Quando la passerella sarà illuminata, il transito sempre a piedi o al massimo con una bicicletta, sarà consentito anche tra le 17 e le 20. I giorni 8 dicembre e 15 dicembre l’accesso alla passerella sarà consentito anche a tutti gli altri residenti di Santa Margherita Ligure tra le 7 e le 16,30.