Proseguono anche il prossimo fine settimana gli eventi inseriti nel calendario dell’Avvento, a cura dell’assessorato alle Attività Produttive del Comune della Spezia. Venerdì 14 dicembre alle 16,30, nel quartiere di Migliarina, arriverà il pony sul calesse natalizio.

Nel quartiere del Canaletto, in corso Nazionale (sotto i portici all’altezza della gelateria “Nonna Papera”) alle 17,30 si esibirà un coro natalizio di bambini, a cura dell’associazione “Musicalamente”.

In centro storico, a partire dalle 17,30, una street band itinerante animerà il pomeriggio con un concerto a tema.

Sabato 15 dicembre ancora un pomeriggio di animazione a Migliarina con i trampolieri itineranti, dalle 16 alle 19. Alle 17,30 una parata natalizia itinerante arriverà nel centro storico con i trampolieri in costume. Alle 18, sempre nel centro cittadino, di scena la performance artistica di alcune ballerine con costumi luminosi a led, che si esibiranno all’interno di sfere trasparenti.

Al centro Kennedy, sabato 15, mercatino degli hobbysti dalle 9 alle 19, mentre in via Veneto si terrà il mercatino dell’ingegno (sempre dalle 9 alle 19).

Domenica 16 dicembre piazza Brin ospita il mercato ortofrutticolo dei produttori dalle 8 alle 13. In nia Veneto prosegue il mercatino dell’ingegno (ore 9-19), mentre in piazza Garibaldi si terrà il mercatino natalizio (ore 9-19).

Il pomeriggio prosegue, sempre in piazza Garibaldi, con “Cavalgiocare in versione natalizia” (ore 16,30). Alle 17,30 in centro storico cornamuse e angeli itineranti.

In piazza Concordia a Migliarina (lato Bar “Piper”) esibizione del Coro Lirico La Spezia dalle 17,30 alle 19.

Inoltre, fino a martedì 18 dicembre gli operatori del mercato giornaliero di piazza Cavour che vendono fiori e merci non alimentari sarà aperto anche nel pomeriggio, tutti i giorni fino alle 18. A partire da mercoledì 19 dicembre e fino a lunedì 24 l’apertura pomeridiana sarà in vigore per tutti i settori del mercato.