Dopo la corsa per aprire più corsie possibili, i lavori su lungomare Canepa a Genova proseguono ora con maggiore calma: «Stiamo demolendo e ricostruendo il muro portuale e la sesta corsia – spiega Luca Castagna, ingegnere, responsabile per Sviluppo Genova del procedimento infrastrutture del nodo Polcevera – a quel punto riusciremo a ripristinare lo spartitraffico previsto dal progetto e che non abbiamo ancora costruito per fronteggiare l’emergenza post crollo del ponte Morandi. Stenderemo il manto stradale fonoassorbente, che funziona e poi andremo avanti con i parcheggi e le alberature».

A gennaio, conferma l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Fanghella, verranno resi disponibili i primi parcheggi, entro metà febbraio raggiungeranno la cifra di 70-80 posti auto. Per le alberature e gli abbellimenti occorrerà attendere marzo, visto che ora non è il momento adatto per le piantumazioni.

«La fine completa dei lavori – dichiara Castagna – è prevista a maggio. Manca una parte importante di lavoro: l’adeguamento del tratto dove c’era la rotatoria per l’innesto con la Guido Rossa, bisogna demolire ancora un edificio».