Lotto 10, ultimi ritocchi: accelerazione lavori costata 2 milioni di euro

Aprirà venerdì la prima delle due rampe di collegamento diretto tra la strada Guido Rossa e il casello autostradale di Genova aeroporto. Oggi il sopralluogo prima degli ultimi ritocchi, tra cui il cambio della segnaletica stradale proprio sulla Guido Rossa, che avverrà in ore notturne, perché bisognerà restringere momentaneamente da due a una carreggiata verso Ponente.

La rampa sarà utilizzabile in entrambi i sensi. L’amministrazione valuterà se chiudere o tenere aperta l’attuale immissione verso l’autostrada per chi arriva da Cornigliano. I mezzi pesanti utilizzeranno questa nuova soluzione, rendendo via della Superba utile solo per chi va e viene dall’impresa Derrick.

I lavori, realizzati da un’ati composta da Delta Lavori e Zara Metalmeccanica, sono stati accelerati e consegnati in anticipo, vista la necessità dell’infrastruttura dopo il crollo del ponte Morandi. Proprio per questo i costi, specifica Franco Floris, presidente di Sviluppo Genova, sono aumentati di 2 milioni sui 15 preventivati inizialmente.