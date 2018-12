C’è anche la startup genovese Colouree tra quelle selezionate nel programma “Best startup showcase” della settimana Italia-Cina, che ha previsto durante la giornata una serie di incontri con la folta delegazione di soggetti pubblici, aziende e investitori cinesi, e che nel 2019 prevederà una nuova tappa cinese a Pechino.

La settimana Italia-Cina è il più importante programma di cooperazione permanente fra i due paesi nell’ambito dell’innovazione e della ricerca.

L’azienda, di cui abbiamo parlato spesso (qui, qui e qui), si occupa di analizzare, attraverso i dati georeferenziati, il contesto di qualsiasi immobile, valutando l’indice di qualità per vivere, fare business o divertirsi. Colouree è stata inoltre ulteriormente premiata all’interno del Best Startup Showcase fra le migliori startup con il secondo premio (nella foto di apertura la consegna a Nicola Pisani, fondatore di Colouree).

Il Best Startup Showcase – giunto quest’anno alla 3° edizione – rappresenta un programma speciale, voluto dai due governi, destinato a startup e spinoff innovativi italiani e cinesi, già operativi sul mercato, interessati e pronti a percorsi di internazionalizzazione, cui viene data l’opportunità di presentarsi a un vasto e qualificato numero di investitori, incubatori ed esperti dei due Paesi, nonché di costruire contatti con partner industriali e finanziari attraverso incontri one-to-one e diversi momenti di networking.

L’organizzazione dello Showcase è coordinata, per parte italiana, da Città della Scienza insieme Campania NewSteel, in partnership con PNICube – Associazione Italiana degli Incubatori Universitari, e in collaborazione con operatori rilevanti dell’ecosistema nazionale dell’innovazione e della creazione di impresa, su indirizzo del Miur e in coordinamento con il Mise, e, per parte cinese, dall’Ittn – International Technology Transfer Network, su indirizzo del Most – Ministry of Science and Technology.