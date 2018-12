Il mondo della musica si stringe intorno alla città di Genova: da Renzo Arbore a Massimo Ranieri, da Edoardo Bennato a Luca Barbarossa, fino a Tommaso Paradiso (The Giornalisti), hanno già aderito a “Io vado a Genova”, la campagna internazionale promossa da Assomusica, Associazione italiana organizzatori e produttori spettacoli di musica dal vivo, con il sostegno e l’adesione della Regione Liguria e del Comune di Genova, presentata oggi, a quattro mesi dalla tragedia del crollo del ponte Morandi.

Gli artisti mostrano la propria vicinanza alla città attraverso un video appello: venite a Genova come abbiamo fatto noi. «Genova in questo momento si sente un po’ abbandonata – spiega Renzo Arbore, primo a registrare il videomessaggio – perché naturalmente dopo il crollo del ponte Morandi tutti pensiamo, abbiamo pensato: ‘ah adesso a Genova è difficile arrivarci, è difficile andarci’».

La campagna è nata dall’attività del presidente nazionale di Assomusica, il genovese Vincenzo Spera: «Girando per l’Italia mi è capitato spesso di incontrare persone che rinunciavano al loro viaggio a Genova – racconta nel suo appello il noto promoter genovese – perché avevano paura che non si potesse circolare, che non si potesse girare». Da questo sentire diffuso nasce l’idea di coinvolgere Assomusica: «Chiederemo a tutti gli artisti che si esibiranno a Genova di farsi ambasciatori di questo messaggio – spiega il presidente – io vado a Genova, noi siamo andati a Genova e abbiamo trovato la città viva, abbiamo trovato la città visitabile».

L’iniziativa ha immediatamente incontrato la disponibilità degli artisti e il sostegno convinto delle istituzioni locali.

«Ringraziamo Assomusica e tutti gli artisti che hanno aderito alla campagna #Iovadoagenova, testimoniando la vicinanza alla nostra città – dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Una città e una regione che, dopo la tragedia di ponte Morandi, non si sono arrese, ma, grazie ai cittadini, ai volontari e alle istituzioni che hanno collaborato insieme, hanno lottato per superare l’emergenza e mitigare le sofferenze».

«Grazie al contributo di tutti abbiamo risposto al meglio, com’è nella tradizione di questa terra e com’è nello spirito di Genova, la Superba e del suo popolo che non si è arreso e ha dimostrato a tutti la forza, l’orgoglio e la caparbietà di cui da sempre è capace. Con questa campagna che si va ad aggiungere agli inviti alla solidarietà lanciati dalle istituzioni, siamo certi che ancora di più si leverà, forte e chiaro, l’appello del capoluogo ligure a tutto il mondo per dire che Genova c’è e che, dopo il dolore, è pronta alla ripartenza e alla rinascita», commenta il sindaco Marco Bucci.

«Io vado a Genova è una grande iniziativa – ha ribadito l’assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo – che parte da Assomusica per dire a tutti i big della spettacolo di aiutarci a promuovere la città. Questa è un’iniziativa bellissima che abbiamo voluto sostenere e lanciare qui in regione dove sono partite tutte le iniziative di Genova nel cuore. Oggi all’avvio della campagna #iovadoagenova tanti artisti ci hanno già messo la faccia e questo vuol dire che Genova è proprio nel cuore di tutti».

Regione Liguria e Comune di Genova hanno presentato i primi appelli registrati da grandi protagonisti del mondo della musica, tutti disponibili a dare una mano concreta a favore di Genova e dei genovesi anche alla luce della disastrosa mareggiata che ha colpito la riviera.

«Voglio ringraziare tutti i nostri associati e le istituzioni locali che hanno immediatamente sostenuto con forza questa iniziativa – conclude Spera – La forza comunicativa rappresentata dalla musica, dagli artisti che nei prossimi mesi si esibiranno a Genova e che si impegneranno a sostenere la necessità di non lasciare sola la nostra città, di frequentarla, di esprimere la propria solidarietà semplicemente visitandola, reputiamo possa costituire un elemento fondamentale di rilancio turistico, culturale, economico e sociale di Genova».