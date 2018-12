Giglio Group cede a GM Comunicazione, editore di varie reti televisive nazionali, l’autorizzazione di fornitore di servizi di media audiovisivi, associata alla numerazione 65 del digitale terrestre, per il canale televisivo nazionale “IBOX65”.

L’accordo, immediatamente efficace, si configura come una cessione della sola autorizzazione. La valorizzazione complessiva del canale è di 1,9 milioni di euro, che saranno pagati con la seguente modalità: 200 mila euro + Iva alla sottoscrizione dell’accordo, 620 mila euro + Iva in rate mensili nel 2019, 1.080.000 euro + Iva in 27 rate mensili dal 31 gennaio 2020.

L’operazione consente così a Giglio Group di ottenere una plusvalenza sostanzialmente pari all’importo della cessione, fatti salvi i costi sostenuti per la transazione. Inoltre, ha come ulteriore beneficio per la società, una riduzione dei costi fissi associati alla trasmissione del canale. Il fatturato relativo alle attività legate all’oggetto della vendita nei primi 9 mesi del 2018 è stato di circa 300 mila euro.

L’operazione si inserisce nel più ampio piano di valorizzazione degli asset non strategici per l’e-commerce e si aggiunge alle attività in corso relative alla cessione della divisione M3 Satcom, come comunicato il 14 novembre scorso. A fronte di questi rapidi sviluppi, la società sta predisponendo un nuovo piano strategico focalizzato sull’e-commerce, che sarà presentato al mercato nei primi giorni di febbraio 2019.