Arianna Viscogliosi, assessore al Personale e alle Pari opportunità e ai Diritti del Comune di Genova, aderisce al movimento arancione del governatore della Liguria Giovanni Toti e del sindaco di Genova Marco Bucci.

«Dopo averne parlato con il presidente della Regione Giovanni Toti e con il sindaco di Genova Marco Bucci, oltre che con i componenti del gruppo comunale – dichiara Viscogliosi – ho maturato la decisione di aderire al movimento arancione perché in quest’area ritrovo gli stessi valori liberal-democratici che hanno sempre contraddistinto la mia azione politica».

«L’esperienza di governo degli ultimi diciotto mesi – continua Viscogliosi – è stata impegnativa e speciale: ho lavorato sodo e ho imparato molto dai colleghi con cui ho avuto modo di collaborare serenamente. La decisione sul prosieguo della mia attività politica si è fatta via via sempre più chiara: la strada da percorrere sarebbe stata al fianco delle persone che mi hanno dato fiducia incondizionata, chiedendo in cambio risultati e la condivisione di un progetto comune: il rilancio di Genova».