Coop Liguria sostiene la campagna di informazione “Uniamo le Forze contro le truffe”, promossa da Prefettura di Genova, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza per aiutare i cittadini, soprattutto i più anziani, a non cadere vittima di raggiri.

Lunedì 17 e martedì 18 dicembre, i rappresentanti delle forze dell’ordine saranno in val Bisagno, ospiti di Coop Liguria e Arci, proprio per parlare di questi temi: racconteranno quali sono i tentativi di truffa più comuni, suggeriranno i comportamenti da adottare per evitarli e saranno a disposizione dei cittadini per rispondere alle loro domande.

Ecco gli appuntamenti:

lunedì 17 dicembre, alle 16,30, nella sede Arci di via Tortona 1D (Palazzina Guglielmetti);

martedì 18 dicembre, alle 17, nella sala punto d’incontro Coop al supermercato di via Lungo Bisagno Dalmazia 75.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.