Prosegue la “caccia” del Comune di Genova alle aziende da attirare in città. L’assessore allo Sviluppo economico Giancarlo Vinacci annuncia, a margine del tradizionale brindisi natalizio nella sede di Sviluppo Genova, un nuovo arrivo.

«Abbiamo avuto notizia che tre giorni fa un’azienda statunitense, RStor, che si occupa di cloud computing, assumerà 20 persone qui a Genova. La sede sarà in zona Porto Antico».

RStor Inc. Usa, fondata nel 2016, ha il quartier generale a Saratoga, in California. La startup ha incassato circa 45 milioni di dollari in venture capital da Cisco, altra azienda con cui l’amministrazione genovese sta collaborando in modo più stretto da qualche tempo.

Il ceo è Giovanni Coglitore, già capo del team hardware in Facebook.