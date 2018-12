Nelle mattinate di oggi, 24 dicembre, del 31 dicembre e nei sabati 5 e 12 gennaio a Genova sarà aperto uno studio di medici di medicina generale in ogni distretto di Asl 3, con orario dalle 8 alle 12. È quanto previsto dall’accordo firmato nei giorni scorsi tra Alisa e le organizzazioni sindacali della Medicina Generale per l’apertura degli studi medici nelle giornate prefestive e nei sabati, con lo scopo di potenziare la risposta del territorio in previsione del picco influenzale, atteso nelle prossime settimane.

Spiega l’assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale: «Si tratta di un servizio che serve per non doversi recare in pronto soccorso quando può essere sufficiente la visita del medico di medicina generale».

L’accordo per l’apertura degli studi medici nei giorni prefestivi e nei sabati durante le festività fa seguito ad una serie di iniziative avviate tra Regione, Alisa e le organizzazioni sindacati dei medici di medicina generale per migliorare le strategie con cui affrontare le epidemie stagionali di influenza, in particolare per promuovere la vaccinazione antinfluenzale tra gli over 65enni e le fasce a rischio. Su questo punto, i sindacati dei medici di medicina generale riferiscono di aver raggiunto un aumento significativo della percentuale di copertura della popolazione target.

Ecco l’elenco delle strutture attivate grazie alla cooperazione di Medicoop Genova:

Distretto 8: Studio Medico Pegli, via Martiri della Libertà n.4

Distretto 9: Studio Medico Caveri, via A. Caveri n.1/3

Distretto 10: Centro Medico Manesseno, via Poirè n.13 Manesseno

Distretto 11: Studio Medico Cecchi, via Cecchi n.19/10

Distretto 12: Studio Medico Destefanis, corso A. De Stefanis n.15/4 (31/12 e 12/1)

Studio Medico Monticelli, corso De Stefanis n.2/4 (24/12 e 5/1

Distretto 13: Studio Medico Europa, Corso Europa 1130 cancello