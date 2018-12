Prenderà il via il 25 giugno 2019 il nuovo volo Genova-Amsterdam di easyJet. Il collegamento bisettimanale sarà operato il martedì e la domenica, fino all’1 settembre. Il nuovo volo si aggiungerà ai quattro collegamenti avviati dalla compagnia aerea nel 2018 verso Manchester, Bristol, Londra Luton e Berlino.

Il collegamento con Amsterdam è operato anche con la compagnia Klm. Con oltre 84 mila arrivi e 375 mila pernottamenti nei primi dieci mesi dell’anno, nel 2018 i Paesi Bassi si sono confermati come uno dei principali mercati stranieri per il turismo verso la Liguria. Il nuovo volo contribuirà a rafforzare ulteriormente l’incoming verso la nostra regione, incrementando nel contempo le opportunità di volare alla volta della capitale olandese per i viaggiatori in partenza dal Cristoforo Colombo.

«Il nuovo collegamento, che si aggiunge ai quattro già avviati nel 2018 e confermati per il 2019, dimostra l’impegno di easyJet nel proseguire il suo sviluppo sul Cristoforo Colombo. – commenta Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova – Il nuovo volo Genova-Amsterdam rappresenta un’ulteriore opportunità di sviluppo per la nostra Regione, ma anche il consolidamento della presenza del vettore sul nostro territorio e dei rapporti tra compagnia aerea e Società di gestione dell’aeroporto».

Gli orari

Genova-Amsterdam

Martedì (dal 25/6 al 27/8) Partenza da Genova 9,35 – Arrivo ad Amsterdam 11,50

Domenica (dal 30/6 al 1/9) Partenza da Genova 9,45 – Arrivo ad Amsterdam 12

Orari Amsterdam-Genova

Martedì (dal 25/6 al 27/8) Partenza da Amsterdam 7 – Arrivo a Genova 9,05

Domenica (dal 30/6 al 1/9) Partenza da Amsterdam 7,10 – Arrivo a Genova 9,10

Al nuovo volo Genova-Amsterdam si affiancheranno gli altri quattro collegamenti di easyJet già operati nel 2018 e confermati anche per il 2019: Genova-Berlino (giovedì e domenica, a partire dal 31/3). Genova-Manchester (martedì, giovedì e domenica, a partire dal 31/3). Genova-Bristol (martedì e sabato, a partire dal 2/4). Genova-Londra Luton (martedì, giovedì e sabato a partire dal 2/4).