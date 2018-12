Erg, attraverso la propria controllata Windpark Linda GmbH & Co. KG., ha sottoscritto oggi un contratto di project finance non recourse per il parco eolico Linda situato in Germania, nella regione del Saxony – Anhalt, con una capacità totale installata di 21,6 MW.

Il parco, attualmente in costruzione, si è aggiudicato l’asta per la tariffa incentivante nel maggio 2018 ed entrerà in esercizio nel corso del primo semestre 2019. La produzione stimata a regime è di circa 50 GWh annui, pari a circa 39 kt di emissione di CO2 evitata all’anno.

Il finanziamento, per un importo di 24 milioni di euro e con una durata di 20 anni, è stato sottoscritto da HSH Nordbank AG in qualità di lender e Mandated Lead Arranger (MLA).