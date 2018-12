Gabriele Pisani lascia il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle in Regione Liguria e passa alla maggioranza, entrando nel gruppo misto Noi con l’Italia di Andrea Costa.

Si legge nella nota M5S: “La classica pedina extra per una maggioranza che aveva un solo voto in più rispetto all’opposizione. E pensare che a marzo del 2017, il nostro ora ex consigliere aveva giurato che mai e poi mai avrebbe lasciato il Movimento, arrivando perfino a diffidare la stampa e i media, che a suo dire stavano conducendo un gioco di congetture”.

Per il M5S, che a inizio legislatura contava sei consigliere, si tratta del secondo abbandono: quasi un anno fa, a febbraio 2017, era stato Francesco Battistini a lasciare il Movimento, passando a Rete a Sinistra – Liberamente Liguria, a fianco di Giovanni Battista Pastorino.