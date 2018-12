L’Università degli Studi di Genova ha attivato la seconda edizione del Percorso formativo per l’acquisizione dei 24 crediti formativi nelle discipline antropo‐psico‐pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. I 24 Cfu (oltre al possesso di laurea magistrale) sono necessari per potere accedere al concorso nazionale docenti.

Bando e istruzioni pubblicati sul sito www.perform.unige.it.

Il percorso 24 Cfu si articola in un’offerta formativa specificamente dedicata agli aspiranti insegnanti composta di 4 insegnamenti da 6 Cfu suddivisi nei 4 ambiti di legge. I candidati interessati possono richiedere la convalida di eventuali crediti acquisiti in percorsi formativi precedenti, sempre se coerenti con quanto previsto dal D.M. 616/2017.

Per indirizzare e facilitare i candidati nelle richieste di convalida, sono a disposizione sul sito perform.unige.it le tabelle che riportano un importante numero di insegnamenti che già soddisfano i requisiti imposti dalla legge.

Per andare incontro alle esigenze dei candidati, molti dei quali già lavoratori, gli insegnamenti del percorso saranno erogati in modalità blended (aula in presenza e formazione a distanza mediante l’utilizzo di piattaforma e-learning).

Gli insegnamenti del percorso 24 Cfu e i relativi esami avranno luogo tra marzo e settembre 2019 in un’unica edizione presso il dipartimento di Economia in via Vivaldi 5 a Genova. L’impegno richiesto ai candidati per ciascun insegnamento sarà di massimo 6 ore di didattica in presenza alla settimana, erogate in blocchi da tre ore per modulo, nel pomeriggio del venerdì.

La quota d’iscrizione al Percorso 24 Cfu non può superare i 500 euro e può essere proporzionalmente ridotta in base alla dichiarazione Isee-U e al numero di crediti da conseguire. Il Percorso Formativo è gratuito per gli studenti UniGe.

L’intera procedura d’iscrizione avviene online attraverso il portale UniGe. Scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione sono le 12 del 31 gennaio 2019.

Per dare supporto ai candidati l’Università di Genova ha attivato uno sportello informativo all’Aula Tenco, via del Campo 59R – Genova, tel. 010 353 32936, email 24cfu@formazione.unige.it.