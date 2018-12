Un appello da parte del segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri e del responsabile della sezione aziendale sindacale Gruppo Carige di First Cisl Alessandro Mutini. Il tema è la situazione di Banca Carige, dopo il fallito aumento di capitale a causa dell’astensione dell’azionista di maggioranza Malacalza.

“Il governo e le istituzioni locali non consentano che la comunità genovese e ligure, i cittadini, i risparmiatori e i lavoratori siano colpiti anche dalla distruzione della Banca Carige. Se ciò accadesse, oltre ai responsabili diretti, anche chi non ha fatto nulla per evirarlo ne porterebbe la responsabilità”, si legge nella nota.

I due rappresentanti della Cisl chiedono che il sindacato non sia lasciato solo nella difesa del territorio e dei lavoratori. “Chiediamo che ognuno faccia la propria parte e si mobiliti affinché venga individuata una soluzione, cosa ancora possibile per il valore della Banca, per chi in essa lavora e per ciò che essa ancora rappresenta per il territorio in cui opera”.