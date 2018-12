Confesercenti chiede una moratoria a nuovi insediamenti della grande distribuzione a proposito del progetto di riqualificazione dell’area Champagnat a Genova.

«Dato il contesto di difficoltà economica perdurante ormai da diversi anni – ha dichiarato Paolo Barbieri, vicedirettore provinciale di Confesercenti, in audizione alla Commissione V del Comune – giudichiamo prioritaria la necessità di sostenere la rete del piccolo commercio al dettaglio e, per questo, abbiamo ribadito la nostra richiesta di una moratoria per i nuovi insediamenti che rischiano di avere un impatto fortemente negativo dal punto di vista economico ed occupazionale, nonostante le buone intenzioni dichiarate».