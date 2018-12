Ceriale, completata la pulizia delle spiagge

È stata completata a Ceriale un’azione di pulizia straordinaria delle spiagge e del litorale profondamente colpiti dall’ultima mareggiata del 29 e 30 ottobre scorso.

L’assessorato all’Ambiente del Comune, in collaborazione con la società Energeticambiente, ha messo in atto l’operazione: dal 7 novembre al 6 dicembre sono stati condotti una serie di interventi di pulizia e ripristino per la costa cerialese, anche in vista delle imminenti festività natalizie.

Nell’ambito dell’operazione varata dall’amministrazione comunale di Ceriale, hanno lavorato tutte le unità operative di Energeticambiente, ditta incaricata al servizio di nettezza urbana e pulizia del territorio comunale.

Il personale si è impegnato in operazioni di pulizia complesse e capillari, in diverse zone: la rimozione di notevoli quantità di sabbia lungo tutto il lungomare Diaz, lato monte e lato mare, spazzamenti manuali e meccanizzati, lavaggi con appositi mezzi lava-strade. Ma anche recupero dei rifiuti, differenziando tutto quanto è stato possibile, fino alla completa rimozione di materiali ingombranti, soprattutto legno e plastica. Numerosi gli interventi, con una programmazione di lavori durati circa un mese.