È Paolo Cavagnaro, direttore sanitario della Asl 3 genovese, il nuovo commissario straordinario della Asl 2 savonese. Oggi la giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale, ha approvato la delibera di nomina.

Cavagnaro sostituirà Eugenio Porfido che, nominato direttore generale nel luglio 2016, la settimana scorsa, d’intesa con il presidente Giovanni Toti e l’assessore Viale, ha annunciato il proprio trasferimento al vertice dell’azienda socio sanitaria territoriale di Valle Olona, in Lombardia. Cavagnaro assumerà l’incarico dal 1° gennaio 2019 e lo manterrà fino alla scadenza naturale del contratto del direttore generale, il 31 luglio prossimo.

«Sono certa che il Commissario Cavagnaro – afferma l’assessore Viale – saprà portare avanti i progetti avviati nella Asl 2, nell’interesse dei cittadini. Al contempo voglio ringraziare Porfido per l’impegno profuso, certa che l’esperienza maturata negli ultimi due anni e mezzo qui in Liguria sarà preziosa per svolgere al meglio il nuovo incarico».