2,9 milioni di euro a novembre, 38,7 milioni di euro nell’anno. Il Casinò di Sanremo chiude il mese con un calo dell’1,96%, segnato dai buoni risultati di slot (+4,3%) e roulette francese (+8%) che però non riescono a compensare il calo del poker e dei giochi americani. Anche il gioco online, seppur sia stato particolarmente colpito dalle innovazioni legislative che ne limitano l’attività promozionale, prosegue nel suo percorso di crescita.

Come si legge nella nota del Casinò di Sanremo, “i dati mensili non rispecchiano appieno la vitalità aziendale, tesa al costante miglioramento. L’azienda è ben solida, grazie a una gestione oculata, conseguita con un’attenta gestione delle risorse e degli investimenti, come testimonia il positivo risultato di bilancio dei primi 9 mesi dell’anno, recentemente approvato. Vi sono quindi margini di crescita e di sviluppo, che vogliamo sostenere, continuando a investire sull’intrattenimento di qualità, sull’accoglienza qualificata verso i nostri clienti, nel rispetto della tradizione senza tuttavia trascurare spunti di evoluzione”.