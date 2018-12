Il sindaco supplente di Banca Carige Fabio Monti, ha comunicato a di non essere più disponibile a ricoprire la sua carica in seguito all’ esito dell’assemblea del 22 dicembre scorso che non ha approvato la proposta di aumento di capitale, presupposto sul quale aveva ritenuto di accettare la candidatura.

Le dimissioni di Monti fanno seguito a quelle dei consiglieri di Banca Carige Lucrezia Reichlin e Raffaele Mincione.