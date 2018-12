Banca Carige ha perso la causa civile di primo grado contro i suoi ex amministratori, Cesare Castelbarco Albani e Pier Luigi Montani, rispettivamente ex presidente ed ex ad dell’ istituto, e contro il Fondo Apollo.

Il Fondo aveva rilevato le due compagnie assicurative del gruppo bancario (Carige Assicurazioni e Vita Nuova) ed era interessato a rilevare la maggioranza di Carige attraverso un aumento di capitale riservato (avrebbe pagato le azioni 46 centesimi e si sarebbe fatto carico di tutti i crediti deteriorati). La banca genovese aveva chiesto un risarcimento di 450 milioni per i danni subiti per presunto acquisto delle due compagnie assicurative a prezzo inferiore al loro valore e di 800 milioni per le condotte tenute nel periodo della trattativa per l’acquisizione della maggioranza di Carige tra il novembre 2015 e il marzo 2016.

La “Sezione imprese” del Tribunale di Genova, presieduta da Mario Tuttobene, ha respinto la richiesta di risarcimento danni e ha condannato la banca al pagamento delle spese di giudizio per oltre un milione di euro.