Malacalza Investimenti è decisiva per l’approvazione dell’aumento di capitale di Banca Carige: all’assemblea dei soci chimata a deliberare in merito, sono presenti 270 azionisti, che detengono il 41% scarso del capitale sociale. Il voto di Malacalza Investimenti che fa capo a Vittorio Malacalza, con il suo 27,55% del capitale è determinante. Per l’ok all’aumento, infatti, servirà il via libera dei due terzi del capitale presente e un’eventuale astensione del maggiore azionista non consentirebbe l’approvazione della delibera relativa alla capitalizzazione. Vittorio Malacalza e i figli Davide e Mattia, presenti in assemblea, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni.

Voterà a favore Raffaele Mincione, al quale fa capo il 5,4% del capitale azionario. «Io voto e voto a favore» ha dichiarato il finanziere ai giornalisti pochi minuti prima che l’assemblea iniziasse.