È ferma a poco sopra il 40% la partecipazione prevista all’assemblea di Carige di domani sulla base delle azioni depositate. Lo si apprende da un articolo di Radiocor pubblicato sul sito di Borsa italiana.

L’assemblea dei soci dovrà deliberare in primo luogo sulla delega al cda per eseguire l’aumento di capitale da 400 milioni.

«È comunque possibile fino all’inizio dei lavori, come previsto dal regolamento si legge nell’articolo – che altri azionisti non ancora registrati si presentino documentando la propria posizione nel capitale alla record date del 13 dicembre. Nel caso in cui fosse confermata una quota di poco superiore al 40% ovviamente risulterebbe decisiva la scelta di Malacalza Investimenti, primo socio con il 27,5% del capitale. Per l’ok all’aumento serve il via libera dei due terzi del capitale presente e una eventuale astensione di Malacalza, come ipotizzato oggi da Il Sole 24 Ore, non consentirebbe l’approvazione della delibera relativa alla capitalizzazione».