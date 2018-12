Niente botti a Capodanno a Santa Margherita Ligure. Il sindaco Paolo Donadoni ha firmato l’ordinanza che vieta su tutto il territorio comunale (sia in luoghi pubblici sia privati) nei giorni 31 dicembre e 1 gennaio l’accensione e i lanci di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi e ogni altro artificio pirotecnico anche se di libera vendita.

«Abbiamo ricevuto molte indicazioni da parte dei cittadini che ci chiedevano di vietare i botti di capodanno sia per gli animali d’affezione sia per l’incolumità delle persone − spiega il sindaco − Siamo lieti di essere riusciti quest’anno a licenziare questo provvedimento, grazie anche all’aiuto degli uffici, e pertanto ci auguriamo che possa essere un Capodanno più sereno per tutti».