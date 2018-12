Vola la Borsa di Milano e chiude prima in Europa dopo l’accordo raggiunto tra Roma e Bruxelles. Piazza Affari ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All-Share a 20.747,78 punti (+1,56%) e Fse Mib a 18.941,90 punti (+1,59%). In sensibile contrazione lo spread BtP Italia/Bund a 10 anni, arrivato a 254 punti base dai 270 di ieri sera. Chiusura positiva anche per le altre Borse europee: il Cac 40 di Parigi segna +0,49%, il Dax 30 di Francoforte +0,24%, il Ftse 100 di Londra +0,96%.

A Milano bene in generale il comparto bancario, con la riduzione dello spread. Fuori del listino principale, exploit di Carige (+30,77%).

Il petrolio torna a salire dopo il calo delle scorte americane (+2,5% il Wti a febbraio e +2,13% il Brent).

Sul valutario, l’euro recupera e vale a 1,1427 dollari (1,1393 in avvio e 1,1365 ieri) mentre l’euro/yen è a 128,242 e il dollaro/yen a 112,206.