Avvio di seduta in rialzo per la Borsa di Milano: l’indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni a +0,78% a 18.553 punti. In evidenza Prysmian (+2,54%) e Stmicroelectronics (+2,32%), in calo Tenaris (-0,7%)

Partenza positiva per le Borse europee, a Londra il Ftse 100 segna +0,79% a 6.774 punti, a Francoforte il Dax sale dello 0,84% a 10.711, a Parigi il Cac 40 incrementa dello 0,83% a 4.781 punti.

Borse asiatiche in leggero recupero, dopo le turbolenze del caso Huawei. I listini hanno chiuso in ordine sparso, Tokyo la peggiore con -0,3%.

Petrolio in calo: il Brent segna 59,61 dollari al barile (-0,6%), mentre il Wti 50,73 dollari al barile (-0,53%).

Nei cambi l’euro è in rialzo a 1,1371 dollari da quota 1,1355 toccata ieri dopo la chiusura di Wall Street. Contro lo yen la moneta unica vale 128,63 e 0,90453 sulla sterlina.

Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 285 punti, stabile sulla posizione della chiusura di ieri, con un rendimento al 3,10%.