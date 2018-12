Martedì 11 dicembre alle 17,30 al Teatro Carlo Felice (Auditorium E. Montale) gli esperti Asl 3 incontrano le donne per un focus sulla salute al femminile, “Dedicato a… me”.

Nell’ambito dell’evento verranno affrontati quattro aspetti di primaria importanza per il benessere della persona. Al centro dell’attenzione consigli e strategie su alimentazione e metabolismo, prevenzione di osteoporosi e malattie reumatiche, attività fisica e benessere del cuore.

Una task force di specialisti sarà a disposizione per rispondere alle domande del pubblico. Interverranno all’evento Enrico Torre, responsabile della S.S.D. Endocrinologia, Diabetologia e Malattie metaboliche, Gerolamo Bianchi, direttore della S.C. Reumatologia, Stefano Domenicucci, direttore Dipartimento di Cardiologia, Piero Clavario, responsabile S.S.D. Cardiologia Riabilitativa e Massimo Zoni Berisso, responsabile della S.S. Cardiostimolazione ed elettrofisiologia.

Ad aprire l’incontro Sonia Viale, vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria. Seguirà l’intervento del direttore generale di Asl 3 Luigi Carlo Bottaro. Prevista anche la testimonianza di un cardio-atleta dell’associazione Cuorlnforma onlus.

“Dedicato a… me” è l’appuntamento conclusivo del “Percorso rosa” promosso da Asl3 nel 2018 per il benessere femminile. L’incontro dell’11 dicembre sarà anche l’occasione per presentare la campagna 2019 sulla medicina di genere “Buon Compleanno in salute”.