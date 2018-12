Atp rinnova la flotta e dedica il terminal di viale Caviglia a Remigio Zaninetta

Atp Esercizio rinnova la propria flotta con 40 moderni mezzi dotati di pedana per i disabili, tornelli e condizionatore. Viaggeranno sulle tratte urbane di Genova ed extraurbane nell’entroterra e Tigullio, una rete di circa 1.500 chilometri. «Sono già arrivati 6 mezzi − spiega Enzo Sivori, presidente di Atp Esercizio − Dieci sono in arrivo in queste settimane, altri 24 nel primo trimestre 2019. La prima acquisizione aveva riguardato 10 nuovi mezzi da 12 metri tipo Crossway Line. Poi è partito un nuovo bando per l’acquisto di 24 autobus interurbani classe II da 10,5 metri, per una spesa complessiva di 5 milioni di euro». 16 mezzi sono stati acquistati con 3,3 milioni di fondi ministeriali e regionali.

Varie le categorie e metrature a disposizione di Atp: «Usiamo i 9 metri e mezzo su Santa Margherita e Portofino − dice Sivori − I 10,5 sono invece i nostri bus standard e poi i 12 metri sul servizio extraurbano per le valli». Con il rinnovo della flotta, l’età media dei mezzi scenderà a poco meno di 11 anni, contro i 13 di inizio 2018.

I 16 mezzi acquistati dalla Regione, che saranno tutti operativi entro la fine di gennaio 2019, sono sei Heuliez GX137 classe I, 9,5 metri con allestimento urbano e alimentazione a gasolio e dieci Iveco Crossway classe II da 12 metri. Oltre a questi, due Iveco Crossway classe I da 10,5 metri sono stati acquisiti con risorse Miur e verranno destinati al trasporto scolastico. A questi si aggiungono ulteriori due autobus ibridi che sono stati ordinati attraverso la centrale unica di committenza Consip, che arriveranno nei secondo semestre del prossimo anno, e ulteriori tre o quattro autobus di piccole dimensioni (7-8 metri) che verranno messi a gara a breve con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Otto dei 40 mezzi sono anche forniti di pedana di accesso per i disabili: Atp Esercizio è così la prima azienda pubblica di trasporto extraurbano ad avere una dotazione del genere.

Nuovi mezzi che, come già accade da qualche mese, troveranno casa nel terminal di viale Caviglia, a Genova Brignole, intitolato oggi a Remigio Zaninetta, che aveva guidato l’azienda Atp fino al 2008. Il nuovo Terminal Bus sarà presto utilizzato anche dai mezzi Amt, con 5 stalli sul lato ponente, mentre a levante, appunto, troveranno posto 12 stalli su diverse corsie per le corriere Atp. Da questo hub partiranno e arriveranno tutte le principali linee extraurbane dell’azienda: «È in previsione il trasferimento qui di due capolinea importanti, il 43 e il 15: in particolare, questa linea proveniente da Levante potrà inserirsi direttamente in viale Caviglia senza passare per piazza della Vittoria», ricorda Stefano Balleari, assessore alla Mobilità e Trasporto pubblico del Comune di Genova.

«Stiamo procedendo con la seconda fase di acquisti per le aziende di trasporto locali − ha detto l’assessore ai trasporti della Regione Liguria Gianni Berrino − La prima fase ha portato alla messa in servizio di 115 nuovi autobus, la seconda, cominciata nell’ottobre dell’anno scorso con lo stanziamento di 31,3 milioni (di cui 12,8 da fondi Por-Fesr) prevede l’acquisizione di mezzi, oltre che per Atp, anche per Amt Genova, Tpl Linea, RT Riviera Trasporti e Atc Esercizio La Spezia. Alla fine di questa fase circoleranno sulle strade liguri altri 137 nuovi mezzi, che sommati a quelli della prima fase fanno 252. Uno svecchiamento senza precedenti del parco mezzi complessivo delle nostre aziende di trasporto locale».