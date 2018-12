Portare un po’ di serenità in un territorio che ha sofferto molto a causa del maltempo dello scorso 29 ottobre. La scelta di Arbre Magique (il noto profumo per auto distribuito da Tavola spa) per questo Natale è caduta sui territori del Tigullio.

Con lo slogan “Accendiamo insieme il Natale” le piazze dei Comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Zoagli, hanno dato il benvenuto ai tradizionali alberi di Natale.

Un vero e proprio roadshow di beneficenza che è partito da Santa Margherita Ligure proseguendo, con l’inaugurazione ufficiale, per Portofino alla presenza di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, il sindaco di Portofino Matteo Viacava e altre autorità, fino a raggiungere i Comuni di Rapallo e Zoagli sempre con la partecipazione dei rispettivi sindaci Paolo Donadoni, Carlo Bagnasco e Franco Rocca. A esprimere la piena solidarietà a nome di tutta l’azienda Tavola spa, l’amministratore delegato Gianpaolo Re.

«Abbiamo voluto immediatamente manifestare il nostro supporto con un piccolo gesto di solidarietà alla comunità Ligure – dichiara Gianpaolo Re – per aiutare un territorio, già precedentemente colpito, a riprendersi in fretta da questa nuova e inaspettata emergenza. La Liguria rappresenta un luogo simbolo per Arbre Magique, che già nel 2008 ha contribuito alla ricostruzione del Parco del Flauto Magico di Santa Margherita Ligure. Ci auguriamo che altre realtà imprenditoriali italiane, possano seguire il nostro esempio e dare anche loro un piccolo contributo per una pronta ripresa».

«Questi alberi di Natale – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – rappresentano al meglio lo spirito di una Regione che non solo non si arrende e lotta di fronte alle difficoltà, alle emergenze che si è trovata a dover affrontare dal 14 agosto a oggi, ma sono il simbolo di una terra che era e rimane accogliente, raggiungibile e bellissima, anche e soprattutto in questa parte del territorio, il Tigullio, così colpito dalla mareggiata di fine ottobre. Un angolo di Liguria che è già ripartito, senza arrendersi. Anche a Natale e per le festività aspettiamo i turisti, che potranno vedere con i loro occhi come la Liguria sia una terra meravigliosa, non solo in estate. Grazie a chi ha voluto dare un segnale di vicinanza alla Liguria e ai Comuni colpiti donando questi alberi».