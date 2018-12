Verrini Holding Srl, holding del Gruppo Verrini, cui fa capo Antonio Verrini & Figli Spa, storica azienda genovese di distribuzione di prodotti ittici freschi, conservati e surgelati, ha recentemente definito un contratto di affitto del ramo di azienda relativo a Chef Sea Food, società con sede in provincia di Rimini, specializzata nella trasformazione e distribuzione di prodotti ittici freschi e congelati di alta qualità.

L’operazione è stata realizzata con la costituzione di una apposita società veicolo, Chef Srl, di proprietà 100% di Verrini Holding. Chef Sea Food fa capo alla famiglia Scarponi e l’attuale amministratore delegato, Alessandro Scarponi, rimarrà a far parte del team di Chef Srl con altri incarichi nella struttura commerciale per garantire la continuità e l’esperienza necessarie per supportare al meglio i vari passaggi societari e operativi.

Nata nel 1986 come Chef Pronto Service, negli ultimi anni, Chef Sea Food si è specializzata nella trasformazione di prodotti ittici freschi e congelati di alta qualità. Altro punto di forza è la distribuzione della propria gamma di prodotti, agli oltre mille clienti nella ristorazione di alto livello, gdo, grossisti e pescherie sulla riviera romagnola tra Senigallia e Ravenna.

L’azienda, che sta attraversando un momento di transizione, dispone di stabilimenti di lavorazione, macchinari e magazzini di proprietà per circa 4000 mq con fino a 15 mezzi di consegna nei picchi di stagione e un fatturato 2017 di circa 13 milioni di euro.

Per Verrini l’operazione rientra nel percorso di sviluppo e consolidamento nel business della trasformazione e distribuzione di prodotti ittici di alta qualità, con una logica di espansione territoriale in Emilia-Romagna del proprio business che, che oltre a quello coperto sino a oggi da Chef Sea Food, prevede anche nuove molteplici sinergie con le altre aziende del Gruppo.

Amministratore unico di Chef Srl è stato nominato Manuel Verrini, già presidente e amministratore delegato di Antonio Verrini & Figli Spa.