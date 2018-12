Via libera della Consob al prezzo di 12,7 euro – quanto pagato da Hitachi Rail per il pacchetto del 31,8% del Fondo Elliott – per la procedura obbligatoria di obbligo di acquisto da parte di Hitachi Rail delle azioni ordinarie di Ansaldo Sts a seguito del superamento della soglia del 90% del capitale da parte del socio giapponese. È quanto si legge in una nota di Ansaldo Sts in cui viene indicato che la procedura riguarda l’ 8,79% del capitale della società.