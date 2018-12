Per agevolare la mobilità pubblica a Genova nel periodo che precede il Natale, Amt ha previsto una serie di intensificazioni al servizio bus e collegamenti speciali nei prossimi fine settimana.

Nel dettaglio, sabato 8, domenica 9, 16 e 23 dicembre, oltre al normale servizio festivo, a partire dalle 14 circa saranno intensificate le linee: 1/ (Sestri-Caricamento), 18 (P.S. San Martino-via Degola), 18/ (Ospedale San Martino-via Degola), 20 (Via Rimassa-piazza Vittorio Veneto), 63/ (via Avio-via Perini) e la linea 82/ (via Pinetti-Brignole); sarà inoltre in servizio un collegamento bus tra Molassana e piazzale Kennedy.

Intensificazioni al servizio anche nelle giornate di sabato 15 e sabato 22 dicembre: oltre al servizio normalmente in vigore al sabato, a partire dalle 14 circa, saranno intensificate le linee 18, 18/ e 20.

Inoltre, in occasione di Natalidea, in programma alla Fiera di Genova da venerdì 14 a domenica 23 dicembre, Amt ha attivato un collegamento bus tra la stazione Brignole e piazzale Kennedy (linea 10/) in servizio contestualmente agli orari di apertura dell’esposizione.