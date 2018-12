Amt ridisegna il proprio sistema di biglietterie: il nuovo modello prevede l’ampliamento e il rafforzamento del punto vendita di Brignole, che avrà due postazioni in più, e della biglietteria di via Avio con una postazione in più. Viene poi riaperto il punto vendita di via Bobbio con cinque postazioni attive, con la contestuale dismissione della biglietteria di via D’Annunzio.

Gli orari apertura Brignole/metrò, via Avio 9r, via Bobbio 252r: orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8,15 alle 16.

Ferrovia Genova-Casella in piazza Manin: dal lunedì al venerdì dalle 8,15 alle 12,15 e dalle 13 alle 16; al sabato e nei festivi dalle 8,30 alle 12 e dalle 12,45 alle 15.

La chiusura della biglietteria di via D’Annunzio avverrà il 10 dicembre, contestualmente alla riapertura del punto vendita di via Bobbio e al potenziamento delle altre biglietterie.

Il modello si perfezionerà con l’apertura, ai primi di gennaio, di un nuovo punto commerciale collocato nella sede di Palazzo Ducale, in centro città.