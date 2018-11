Cambio al vertice per Wylab: Federico Smanio è il nuovo ceo dell’incubatore di startup legate allo sport, con sede a Chiavari.

Veneto di origini, ex calciatore, Smanio ha 45 anni. Laureato in Economia e Commercio e con un successivo master in Strategie per il Business nello Sport, arriva dalla Lega Nazionale di Serie B, dove per otto anni è stato responsabile dell’area digital e delle relazioni con i tifosi. Smanio subentra nel ruolo di ceo a Vittoria Gozzi, che resterà come presidente con l’obiettivo dichiarato di continuare a far crescere Wylab.

Smanio ha idee chiare e grandi motivazioni: «Ho sempre nutrito il desiderio di dare un contributo importante al miglioramento del mio sport, il calcio, che ho vissuto con grande passione dentro e fuori dal campo, un mondo ancora troppo ancorato al passato e ai modelli tradizionali di gestione, ed è in questo contesto che non ho potuto rifiutare la proposta di prendere la guida di Wylab. La sfida affascinante sarà valorizzare il talento degli imprenditori sportech creando innovazione e sviluppo per società sportive e atleti, e portando valore agli investitori e le aziende del comparto. La mia ambizione è fare di Wylab un player fondamentale dell’industria dello sport, mettere a disposizione del team e dei portatori d’interesse il mio bagaglio di esperienze e sensibilità manageriali e sportive».